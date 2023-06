Koeman maakt keeper bekend in de halve finale van de Nations League-finale tegen Kroatië

Ronald Koeman heeft Justin Bijlow benoemd tot de eerste keuze van het Nederlands elftal voor het duel met Kroatië. Of de sluitpost van Feyenoord ook definitief de nieuwe eerste keuze wordt van Oranje, daar liet de bondscoach ziet niet over uit. "De spelers weten het, dus ik wil best één naam prijsgeven." Andries Noppert en Mark Flekken beginnen woensdagavond op de bank.

Dat zei Koeman tijdens de persconferentie desgevraagd, nadat hij tijdens een eerder persmoment er niets over wilde zeggen, omdat de keepers zelf nog niet op de hoogte waren gebracht van de keuze. "Justin Bijlow gaat keepen tegen Kroatië", aldus de keuzeheer. Die werd meteen daarna gevraagd of dat ook een definitieve keuze is voor Oranje. "Daar wil ik me niet over uitlaten. Volgens mij heb ik genoeg gezegd."

Artikel gaat verder onder video

Ook werd gevraagd of Koeman een keeperswissel overweegt als het op strafschoppen aankomt tegen Kroatië. "Dat weet ik niet. Daar is nog geen beslissing over genomen. Maar het is normaal gesproken niet iets waar ik een voorstander van ben. Of er moet een dusdanig groot verschil zijn. Maar in principe niet", gaf Koeman uiteindelijk toch antwoord op de vraag.

In het verleden ging het bij Nederlandse clubs, onder wie Ajax na de bekerfinale, over de vraag of het Nederlands elftal heeft geoefend op strafschoppen. "Ja, we hebben deze week wel geoefend op penalty's", bevestigde Koeman. Dat Kroatië vrijwel alle laatste strafschoppenseries won, zegt de coach niet veel. "Dan komt de eerste keer dat ze weer verliezen, weer dichterbij. Wij hebben ook 'nog nooit' in De Kuip verloren." Aanvoerder Virgil van Dijk wilde niet bevestigen of hij wederom de eerste pingel zal nemen, als het daarop aankomt.