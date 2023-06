Krijgt Idrissi de ultieme beloning na zijn goede seizoen bij Feyenoord?

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 12 juni.

Nieuws

Huldiging Manchester City, gevolgen Oranje

Manchester City wordt maandag gehuldigd voor de Champions League-eindzege. Nathan Aké zal zich dus nog niet melden bij Oranje. Denzel Dumfries verloor de finale met Internazionale en zal dus geen huldiging krijgen.



Wedstrijden

Duitsland – Oekraïne (18.00 uur)

Hansi Flick zal een flink aantal andere spelers de kans geven in het oefenduel met Oekraïne. Thomas Müller, Mario Götze, Niklas Süle en Serge Gnabry zaten allen niet in de selectie, terwijl Ilkay Gündogan nog niet terug is na de Champions League-winst. Voor Der Rekordmeister zijn het alleen maar oefenwedstrijden de komende tijd, aangezien het EK 2024 organiseert.



Marokko – Kaapverdië (21.00 uur)

Oussama Idrissi kan voor het eerst na drieënhalf jaar weer minuten gaan maken in de nationale ploeg van Marokko. Tot dusver had de buitenspeler zeven interlands achter zijn naam staan, maar door zijn goede prestaties in Rotterdam-Zuid zit hij weer bij de selectie van de halvefinalst van het afgelopen WK. Ook Hakim Ziyech (Chelsea), Noussair Mazraoui (Bayern München), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Zakaria Aboukhlal (Toulouse) en Tarik Tissoudali (KAA Gent) zijn van de partij.

Voetbal op tv

Geen bijzonderheden