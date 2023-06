Laporta onthult: 'Barcelona heeft bod van 100 miljoen op Frenkie de Jong geweigerd'

Joan Laporta, de voorzitter van Barcelona, heeft zich in een interview met het Spaanse TV3 onder meer uitgelaten over de toekomst van Frenkie de Jong. De Nederlandse middenvelder leek vorig jaar op weg naar de uitgang in stadion Camp Nou, maar volgens de preses wilde de club juist helemaal niet van hem af.

De Jong zou met zijn salaris dusdanig op de begroting van de club drukken, dat Barcelona er in een poging wat financiële lucht te verschaffen vorig jaar alles aan deed om hem tot een vertrek uit Camp Nou te bewegen. Laporta spreekt die bewering donderdag echter opnieuw tegen: "We hebben een bod van 100 miljoen euro op De Jong gehad en we hebben er goed aan gedaan om dat niet te accepteren", hield hij het publiek voor.

"Sommige spelers vormen de ruggengraat van het elftal en zijn nou eenmaal niet te koop", vervolgt Laporta. "We hebben aanbiedingen gehad voor Pedri, Frenkie, Ronald Araujo, Andreas Christensen en Ansu Fati", doet hij daarna uit de doeken. Welke club een dergelijk astronomisch bod op De Jong zou hebben gedaan verduidelijkt Laporta niet, maar dat zou maar zo om Manchester United kunnen gaan.

Laporta ging ook in op de Negreira-zaak; het vermeende corruptieschandaal waarbij Barcelona de aanstelling van scheidsrechters zou hebben geprobeerd te beïnvloeden. "Het is een ongekende lastercampagne", meent Laporta. "Met deze campagne proberen ze Barça eronder te krijgen. Maar ze hebben gezien dat er niets was. We zullen vechten tot het einde", vervolgt de voorzitter. Daarbij zijn de verhoudingen met LaLiga, de organisator van de competitie, weer aan de beterende hand, zo signaleert hij. "We verkeerden op gespannen voet met LaLiga maar nu hebben we de betrekkingen hervat. Er is meer begrip en wederzijds vertrouwen", aldus Laporta.