Masterclass Frenkie de Jong: 'Zonder twijfel de beste speler op het veld'

Frenkie de Jong is dinsdagavond in eigen huis tegen Osasuna namens FC Barcelona bezig aan een masterclass. De Nederlandse middenvelder strooide in de eerste helft met heerlijke passes en was de beste man op het veld. Tot doelpunten leidde de potentiële assists van de Nederlander overigens nog niet in het eerste bedrijf.

Toch viel de Nederlander meer dan positief op, met onder meer heerlijke steekpasses op Jules Koundé en Raphinha. “Het is mooi om te zien dat hij op pure klasse kan spelen”, analyseerde Jan van Halst in de rust van het La Liga-duel tussen FC Barcelona en Osasuna bij Ziggo Sport. “Hij strooit met enige regelmaat met heerlijke passes.”

Als voorbeeld liet Van Halst de steekbal op Koundé zien, die een hoge bal vanaf de linkerkant niet kon promoveren tot doelpunt. “Het is verbazingwekkend dat hij deze mist. Al het gevaar, of bijna al het gevaar bij FC Barcelona kwam van Frenkie de Jong, vanuit zijn passing. Het moet heerlijk zijn als je zo’n gozer in je ploeg hebt. Daarom lijkt het me zo uitdagend om diep te gaan. Je weet dat je de bal op maat krijgt.”

Ook in de Spaanse media kon Frenkie op lovende kritieken rekenen. El Mundo Deportivo was onder de indruk in het eerste bedrijf. “Hij was zonder twijfel de beste speler in de eerste helft op het veld, met twee beslissende steekpasses achter de laatste linie van Osasuna”, doelde het dagblad op de steekpasses op Raphinha en Koundé. Ook Raphinha kon de fraaie bal van Frenkie uiteindelijk niet omzetten in een treffer.

💫 FDJ’s first half:



• 53/58 accurate passes

• Completed the most passes

• Passes into final third: 7

• 5/5 accurate long balls

• 2/3 aerial duels won



Solid first half from him 🪄 pic.twitter.com/rHdUdpTkZ9 — Reshad Rahman (@ReshadRahman_) May 2, 2023