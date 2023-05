Toekomst De Jong bij FC Barcelona wéér een vraagteken na duidelijke wens Xavi

Het is nog altijd de vraag of Sergio Busquets ook volgend seizoen nog speler is van FC Barcelona. De routinier is in het bezit van een aflopend contract en heeft nog geen beslissing genomen over zijn toekomst. FC Barcelona-trainer Xavi Hernández hoopt dat Busquets nog één seizoen vastplakt aan zijn imposante loopbaan in Catalonië. Wat betekent dat voor Frenkie de Jong?

De Nederlander was afgelopen zomer vrijwel dagelijks onderwerp van gesprek. FC Barcelona was naarstig op zoek naar versterkingen, maar moest eerst ruimte vrijmaken in het salarishuis. De Jong, die in de zomer van 2019 de overstap maakte van Ajax naar FC Barcelona, was op dat moment een van de grootverdieners in Catalonië. FC Barcelona forceerde de middenvelder richting de uitgang, maar hij hield voet bij stuk en bleef vechten voor zijn kans.

Artikel gaat verder onder video

De Jong veroverde gaandeweg de eerste seizoenshelft een basisplaats en raakte die niet meer kwijt, ook omdat Xavi steeds vaker Gavi ging opstellen als ‘vierde middenvelder’. Daardoor behield Sergio Busquets zijn basisplaats op de positie waar De Jong het liefst voetbalt. De Spaanse middenvelder blaast in juli weliswaar 35 kaarsjes uit, maar is nog altijd heel belangrijk voor FC Barcelona. Dat bleek ook afgelopen woensdag, toen Busquets vanwege een schorsing niet van de partij was tegen Rayo Vallecano. Prompt leed FC Barcelona z’n eerste competitienederlaag sinds eind februari.

Xavi hoopt dan ook dat hij ook volgend seizoen nog een beroep kan doen op Busquets. “Busi is voor mij de sleutel, hij is fundamenteel”, zei de oefenmeester zaterdagavond na de thuiswedstrijd tegen Real Betis (4-0 winst). “We verloren in Vallecas (tegen Rayo, red.) deels omdat Busi er niet was. Hij is een tactisch perfecte voetballer. Ik hoop dat hij blijft, maar dat hangt van hem af.” Busquets werd de voorbije maanden meermaals in verband gebracht met een overstap naar de Verenigde Staten, maar volgens Fabrizio Romano is het de verwachting dat Busquets nog één seizoen bij FC Barcelona blijft.

Wat een langer verblijf van Busquets in het Spotify Camp Nou betekent voor De Jong, zal dan moeten blijken. De Nederlander werd afgelopen zomer dagelijks gelinkt aan een transfer naar Manchester United en de eerste geruchten over een overgang naar de Premier League gingen de voorbije weken alweer rond.