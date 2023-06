Loting bekend: FC Twente kent eerste tegenstander op weg naar hoofdtoernooi Conference League

FC Twente weet wie de tegenstander is in de voorronde van de Conference League. De Tukkers nemen het op tegen het Zweedse Hammarby, zo kwam woensdag naar voren uit de loting in het Zwitserse hoofdkwartier van de Europese voetbalbond UEFA.

De ploeg van de nieuwe trainer Joseph Oosting begint aan het tweeluik met een thuisduel, dat wordt gespeeld op 27 juli. Op 3 augustus volgt de return in Zweden. FC Twente plaatste zich via de playoffs voor het tweede jaar op rij voor de voorronde van het derde Europese toernooi. Vorig seizoen bereikte de club via twee overwinningen op het Servische FK Cukaricki de laatste kwalificatieronde. Daarin bleek de latere finalist, het Italiaanse Fiorentina, over twee wedstrijden te sterk.

Hammarby plaatste zich in het voorbije seizoen als nummer drie van de Zweedse Allsvenskan voor de voorrondes van de Conference League. De selectie van de Zweden bevat twee spelers met een verleden in Nederland. Shaquille Pinas (25), oud-speler van ADO Den Haag, heeft doorgaans een basisplaats in het centrum van de verdediging. Op het middenveld is regelmatig plaats voor Tesfaldet Tekie, die in de Eredivisie uitkwam voor Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles.

Hammarby is sinds 2019 deels in zeer bekende handen. Zlatan Ibrahimovic, die onlangs zijn lange loopbaan beëindigde, werd in dat jaar mede-eigenaar van de club uit Stockholm. Hij kreeg destijds 23,5 procent van de clubaandelen in handen. Het nieuws leidde tot woedende reacties van de fans van Malmö FF, de rivaal én eerste club van Zlatan als profvoetballer. Nog op dezelfde dag werd een standbeeld van de voetballer bij het Malmö-stadion beklad.