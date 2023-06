Maatsen doet bijzonder verhaal over horen van interesse Feyenoord uit de doeken

Ian Maatsen kon vorige zomer de overstap maken van Chelsea naar Feyenoord, maar besloot uiteindelijk voor het Engelse Burnley te kiezen. De verdediger, die in de jeugd van de Rotterdammers speelde, kreeg op een wel heel bijzondere plek te horen dat hij in de belangstelling van Feyenoord stond. Maatsen was uitgerekend op dat moment aanwezig in het stadion van de landskampioen.

Dat vertelt de linksback van Burnley in het programma Kick ‘T Met: "We waren op een festival in De Kuip toen we het te horen kregen", blikt Maatsen terug op de interesse van Feyenoord. De 21-jarige voetballer geeft aan dat hij bij het stadion direct geconfronteerd werd met het nieuws: "Toen ik mijn auto parkeerde kwamen er al mensen naar me toe om te zeggen dat ik naar Feyenoord moest komen en dat ze al shirtjes gingen drukken. Toen ik binnenkwam zei iemand achter me: 'Hier ga je spelen volgend jaar'. zegt Maatsen, die in de concrete belangstelling kwam te staan van Feyenoord.

Momenteel is Quilindschy Hartman niet meer weg te denken als linksback van Feyenoord, maar op dat moment was de club nog nadrukkelijk op zoek voor een opvolger van Tyrell Malacia: "Hij (Arne Slot red.) vertelde dat de club me graag wilde hebben en hij legde uit wat ze met me van plan waren. Ik heb hem toen man tot man gezegd dat mijn dromen in Engeland liggen. Ik waardeerde het heel erg dat ze me wilden hebben, maar ik heb daarna Vincent Kompany gebeld om te zeggen dat ik naar Burnley wilde gaan."

Met die club werd de vleugelverdediger afgelopen seizoen kampioen van de Championship, waardoor Maatsen komend seizoen te bewonderen is in de Premier League. De kans leek aanwezig dat Maatsen met Bart Verbruggen nog een Nederlander als teamgenoot zou krijgen, maar de doelman is hard op weg naar Brighton & Hove Albion