Malen is blij met Oranje: ‘Als ik op mijn handdoek op het strand was gaan liggen…’

Waar voor veel spelers de zomerstop is begonnen, gaan die van het Nederlands elftal nog twee weken volle bak. En als er één speler blij is dat hij zich eerder deze week mocht melden bij de nationale ploeg, dan is dat Donyell Malen wel. De aanvaller van Borussia Dortmund groeide in de afgelopen maanden uit tot één van de uitblinkers in de Bundesliga, maar slaagde er met zijn club niet in de landstitel in de wacht te slepen.

Een overwinning op Mainz op de laatste speeldag had Borussia Dortmund nodig om zich voor het eerst sinds 2012 te kronen tot landskampioen en een einde te maken aan de hegemonie van Bayern München. Maar het werd een dag om heel snel te vergeten voor iedereen wiens hart geel-zwart kleurt. Borussia Dortmund kwam een vroege 2-0 achterstand uiteindelijk slechts deels te boven, waardoor Bayern München er door een beter doelsaldo alsnog met het kampioenschap vandoor ging. Het mislopen van de titel doet pijn bij Malen, die daarom blij is dat hij zich bij het Nederlands elftal mocht melden. “Als je het seizoen met zo’n domper beëindigt, is het lekker om het Oranje om een prijs te kunnen voetballen”, zegt hij tegen De Telegraaf.

Malen had er niet aan moeten denken om na het laatste competitieduel op het vliegtuig te stappen richting een zonnige vakantiebestemming. “Als ik op mijn handdoek op het strand was gaan liggen, zou ik aan de gemiste kans met Dortmund blijven denken.” In plaats daarvan bereidt hij zich met Oranje voor op de Final Four van de Nations League. Het Nederlands elftal speelt volgende week woensdag de halve finale tegen Kroatië. “De Nations League is voor mij een mooie, grote prijs. Hopelijk kan die de pijn verzachten. De kans dat we winnen is best groot, want het gaat maar om twee wedstrijdjes. We zijn hier met een doel en gaan er vol voor.”

Vertrouwen

De oud-speler van PSV heeft zich in ieder geval in topvorm gemeld bij Oranje. Een basisplaats ligt in de lijn der verwachting. “Ik had de laatste weken wel de goede vorm te pakken. Daarvoor zat ik op de bank en opeens mocht ik weer spelen. Die kans als rechtsbuiten heb ik gepakt. Het hielp dat ik die positie goed ken, want bij het Nederlands elftal en in de beginperiode bij PSV heb ik daar gespeeld”, vertelt de aanvaller. Malen is blij met Ronald Koeman. “We hebben met het Nederlands elftal een geweldig team. En ik weet dat ik daar een actie, diepgang en doelgerichtheid aan kan toevoegen. Het vertrouwen van de bondscoach is belangrijk en dat voel ik, omdat ik onder hem in Duitsland (6 september 2019, 2-4, red.) ook mijn debuut heb mogen maken.”