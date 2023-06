'Manchester City zit Arsenal andermaal dwars en legt gigantische zak geld neer in Londen'

Manchester City lijkt de strijd om middenvelder Declan Rice te gaan winnen. De kampioen van de Premier League wil de aanvoerder van West Ham United voor een gigantisch bedrag wegkapen bij West Ham United. Het lijkt er dus op dat Arsenal en Bayern München met lege handen achterblijven.

Volgens de Italiaanse transferspecialist Gianluca Di Marzio en het Engelse Sky Sports heeft City een bod van een kleine negentig miljoen euro neergelegd bij West Ham. De 24-jarige Rice ligt nog tot medio 2024 vast bij the Hammers, al is er nog een optie om die verbintenis met een jaar te verlengen. City ziet in de international van Engeland de opvolger van İlkay Gündoğan. De 32-jarige Duitser gaat waarschijnlijk aan de slag bij FC Barcelona.

City lijkt op deze manier Arsenal opnieuw flink dwars te zitten. In de competitie werden the Citizens kampioen, terwijl the Gunners als tweede eindigden. Arsenal wil Rice ook graag toevoegen aan de selectie. Datzelfde geldt voor Bayern, dat zijn verlies al lijkt te nemen. Volgens het Duitse medium BILD wordt PSV'er Ibrahim Sangaré gezien als goedkoper alternatief voor Rice. Manchester United kan de Engelsman sowieso niet betalen.

Het hoge bod van City kan ook nog worden aangevuld met eventuele bonussen van een ruime zeventien miljoen euro. De persoonlijke onderhandelingen van Rice met City lijken wel goed te zitten. De kampioen van Engeland was namelijk alleen van plan om een bod neer te leggen als Rice de stap zou zien zitten. De middenvelder speelt sinds 2014 bij West Ham, dat hem destijds overnam vanuit de jeugdopleiding van Chelsea.