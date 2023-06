De spelers van Manchester City hebben de Champions League-winst op fraaie wijze gevierd. In de kleedkamer gingen de spelers zaterdagavond laat los, maar óók de materiaalman Brandon Ashton liet zich gelden in het feestgedruis. In zijn onderbroek deed hij tot twee keer toe een heerlijke buikschuiver. Wat een mooie beelden!

Manchester City's celebrations after winning the Champions League 🤣🎉 pic.twitter.com/HkFTMOVa7F — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 11, 2023