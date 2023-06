Manchester City vierde de winst op Manchester United in de finale van de FA Cup (2-1) zaterdag groots. Materiaalman Brandon Ashton mengde zich na afloop in de kleedkamer in de feeststemming en zette zelfs een heuse buikschuiver in. De buikschuiver van Ashton eindigde tegen de Gucci-tas van Jack Grealish, die daar op geheel eigen wijze op reageerde.

Jack Grealish: “Hey watch my Gucci bag.”



