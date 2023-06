Maurice Steijn krijgt zijn zin: Hedwiges Maduro keert als assistent-trainer terug bij Ajax

Hedwiges Maduro keert in de rol van assistent-trainer terug bij Ajax. De oud-speler van de Amsterdammers komt over van Almere City FC en tekent een contract tot de zomer van 2026. Met de entree van Maduro is de technische staf van hoofdtrainer Maurice Steijn nu volledig ingevuld.

"Het is voor ons belangrijk dat Hedwiges erbij komt", aldus technisch directeur Sven Mislintat op de clubwebsite. "Ik ben erg blij dat we alle trainersposities voor het eerste elftal nu hebben ingevuld. Wij realiseren ons dat het voor Almere City lastig was om direct na hun promotie geconfronteerd te worden met onze interesse in Hedwiges. We zijn de club dankbaar dat het op deze respectvolle manier is gegaan en we hem hebben kunnen toevoegen aan onze technische staf."

Eerder deze week werd Steijn in de Johan Cruijff ArenA aangesteld als opvolger van de vertrokken John Heitinga. Said Bakkati kwam in zijn kielzog als assistent-trainer al mee naar Amsterdam. De afgelopen dagen ging het veelvuldig over Maduro, die nog onder contract stond bij Almere City. Mislintat is overtuigd dat hij iets toe gaat voegen aan de staf. "De specifieke kwaliteiten van Hedwiges passen precies in het plaatje dat wij voor ogen hadden om onze trainersstaf te completeren."

De 38-jarige Maduro werd geboren in Almere, waar hij uiteindelijk werd opgepikt door Ajax. In Amsterdam zette hij zijn eerste stapjes in het betaald voetbal. Daarna begon hij aan een reis langs Valencia, Sevilla, PAOK Saloniki, FC Groningen en Omonia Nicosia. De achttienvoudig international van Oranje ging na zijn actieve loopbaan aan de slag als trainer. Hij werkte bij de KNVB en had de beloften van Almere City onder zijn hoede. Sinds 2021 was hij assistent bij het eerste elftal.