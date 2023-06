Memphis Depay: 'Dat was het moment dat ik dacht: ze willen me nu breken'

Memphis Depay heeft in gesprek met FC Afkicken teruggeblikt op zijn periode na zijn internationale doorbraak. De inmiddels 29-jarige aanvaller haalde destijds vaak om niet voetbalgerelateerde redenen de headlines. Zo was er in de media bijvoorbeeld veel aandacht voor de hoed die Memphis droeg toen hij zich eind 2015 bij het Nederlands elftal meldde.

Er werd toentertijd gezegd dat Memphis na zijn toptransfer naar Manchester United sterallures had gekregen. "Toen ik op mijn 21ste naar Manchester United ging, was ik na het WK hét jonge talent. Het land was enthousiast. Daarna ging het mij wat minder bij Manchester United en ging het ook met Oranje niet zo goed. We verloren wedstrijden, maar dat waren nog wel de jaren dat Arjen Robben, Robin van Persie, Dirk Kuyt, Nigel de Jong en Wesley Sneijder nog allemaal in die groep zaten. En ik werd op de voorpagina gezet. Dat was het moment dat ik dacht: ze willen me nu breken", blikt Memphis terug.

De aanvaller van Atlético Madrid denkt te weten waarom hij zo veel negatieve aandacht kreeg. "Omdat ik anders ben. Ik hou van fashion, ik ben half Nederlands en half Ghanees, ik heb Ashanti-bloed. En de media lieten mij niet in mijn waarde. Ze wilden het resultaat koppelen aan een jongen van 21 jaar die met zijn hoed binnenkwam en een Rolls-Royce reed. Als je nu in Zeist komt, staan er zeven cameramannen van het Nederlands elftal om een foto van ons in onze outfit op social media te zetten. Terwijl ze me juist daarom wilden breken toen ik 21 was. Dus ik heb op dat moment gezegd: ik doe mij."