Mike Verweij komt met opvallende update over soap rond 'Ajax-doelwit' Shurandy Sambo

Shurandy Sambo gaat deze zomer geen transfer maken naar Ajax, zo verzekert Mike Verweij. De rechtsback werd de afgelopen weken veelvuldig genoemd als aanwinst voor de Amsterdammers, maar daar is volgens de Ajax-watcher geen sprake van. Ajax heeft geen interesse in de talentvolle verdediger.

Sambo is momenteel met Jong Oranje op het EK onder 21 en sprak tijdens dat toernooi met Voetbal International. De rechtervleugelverdediger bekende dat zijn zaakwaarnemer contact heeft gehad met Ajax en dat hij zelf heeft gesproken met trainer Maurice Steijn. Die werd onlangs gepresenteerd als nieuwe hoofdcoach van Ajax en was afgelopen seizoen bij Sparta Rotterdam de oefenmeester van Sambo. Verweij weet echter hoe de vork in de steel zit.

"Na het zien van het interview met Sambo heb ik toch nog wat belletjes gepleegd. Het klopt dat er met zijn zaakwaarnemer is gesproken. Althans, als je dat zo wilt uitleggen. Hij heeft naar Ajax gebeld of Sambo in beeld was en daar kreeg hij 'nee' op te horen. Dus er is weldegelijk een gesprek geweest, een heel kort gesprek. Sambo is aangeboden en Ajax is niet geïnteresseerd. Sambo is niet in beeld bij Ajax, was niet in beeld en komt niet in beeld", aldus Verweij in voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf.

Ook het contact tussen Sambo en Steijn wordt door Verweij met een korreltje zou genomen. 'En dat Sambo met Steijn heeft gesproken, ja raad-je-de-koekoek, dat was zijn trainer bij Sparta. 'Trainer, is er een kans dat?' en toen heeft Steijn gezegd niks te kunnen beloven en wel eens te kijken. En toen was heel snel duidelijk – door Mislintat aangegeven – dat dit hem niet zou worden. En dat is keurig naar die jongen teruggekoppeld", vervolgde de Ajax-watcher over de vermeende interesse van de Amsterdammers.

De 21-jarige Sambo maakte afgelopen seizoen furore in het shirt van Sparta. Deze zomer keert de jeugdinternational van Oranje in principe terug naar PSV, waar hij echter nog maar een contract voor een seizoen heeft. De Eindhovenaren willen graag verlengen, maar Sambo heeft meerdere opties. De rechtervleugelverdediger werd immers ook gelinkt aan AZ. Daarnaast schijnt er vanuit het buitenland belangstelling te zijn van het Engelse AFC Bournemouth en Stade Rennais uit Frankrijk.