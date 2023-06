Mike Verweij verwacht uitgaande transfer na 'belofte' van Ajax aan gewilde sterkhouder

Mike Verweij verwacht dat Edson Álvarez zijn laatste wedstrijd voor Ajax al heeft gespeeld. De middenvelder uit Mexico heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Borussia Dortmund, dat miljoenen wil overmaken naar Amsterdam. Er lijkt ook een belangrijke rol weggelegd voor Klaas-Jan Huntelaar.

Een jaar geleden had Álvarez namelijk de kans om een fraaie transfer naar Chelsea te maken. Ajax besloot echter niet mee te werken, maar deed volgens Verweij wel een belofte aan de international van Mexico. "Klaas-Jan Huntelaar is de enig overgeblevene en weet wat Ajax Álvarez beloofde", aldus Verweij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. "Nadat vorig jaar op de laatste dag van de transfermarkt een bod van 50 miljoen euro van Chelsea werd geweigerd en Álvarez daar heel boos op reageerde, werd hem verteld dat deze zomer met hem zou worden meegedacht."

Inmiddels kan de controlerende middenvelder dus een stap maken naar Dortmund. "Dortmund en Álvarez gaan er op zeker uitkomen over een verbintenis voor vijf jaar. Hij kan daar een veelvoud van zijn Ajax-salaris verdienen en voor Dortmund is hij de topprioriteit. Een persoonlijk akkoord kan er snel zijn. Overeenstemming tussen de clubs duurt nog wel even, ben ik bang voor Álvarez. Ajax wil ongeveer 45 miljoen euro en een percentage doorverkoop en Dortmund zal aftrappen met een bod van 30 miljoen euro, gok ik. Duidelijk is dat Álvarez naar Dortmund en nergens anders heen wil."

De 25-jarige Álvarez gaat Ajax sowieso een behoorlijke winst opleveren. De middenvelder kwam in de zomer van 2019 voor vijftien miljoen euro over van Club América. Inmiddels is hij al drie seizoenen een belangrijke schakel voor de Amsterdammers. De 62-voudig international won met de recordkampioen van Nederland twee keer de landstitel en greep ook de KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal. Afgelopen seizoen kenden Álvarez en Ajax een moeizaam seizoen met de derde plek en nederlagen in de finale van de beker en de Johan Cruijff Schaal. Álvarez speelde 44 wedstrijden.