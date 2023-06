Oud-Zweden-voetbalster komt met schokkende informatie over WK in 2011: 'Moesten geslachtsdeel laten zien'

Schokkend nieuws vanuit Zweden. Voormalig international Nilla Fischer van het Zweedse dameselftal vertelt in haar boek I Didn’t Even Say Half Of It dat voetbalsters rond het WK van 2011 in Duitsland hun geslachtsdeel moesten laten zien om aan te tonen dat ze een vrouw zijn.

Fischer is een van de beste speelsters uit de historie van het Zweedse damesvoetbal. In haar boek vertelt ze dat er protesten bestonden vanuit verschillende Afrikaanse landen, er waren vermoedens dat er mannen in de selectie van Equatoriaal-Guinee speelden. De FIFA eiste na deze beschuldigingen duidelijkheid over het geslacht van de vrouwelijke voetbalsters. Volgens Fischer werden er ‘tests’ afgenomen door een vrouwelijke fysiotherapeute van de FIFA. Er zou een mannelijke teamarts aanwezig zijn geweest tijdens het onderzoek.

Fischer zegt in een interview met de Zweedse krant Aftonbladet hoe de ‘tests’ uitgevoerd werden. “Ik begreep wat ik moest doen en trok snel mijn trainingsbroek en ondergoed naar beneden. De fysio knikte, ze ‘jup’ en keek naar de dokter. Hij maakte een aantekening en vervolgens gingen ze naar volgende kamer”, omschrijft de voormalig voetbalster.

Voorafgaand aan het onderzoek werd er tegen de voetbalsters gezegd dat ze zich niet mochten scheren. Volgens Fischer begreep geen enkele speelster daar wat van. “Er was wel twijfel of we het moesten doen, maar niemand wilde het risico nemen om het WK te missen. We hebben het gedaan, hoe pijnlijk en vernederend het ook voelde”, vertelt Fischer, die de omgeving van het Zweedse team destijds wel als 'veilig' omschreef.

Fischer neemt de Zweedse bond niks kwalijk. “Ze voelden de druk van de FIFA en deden wat ze moesten doen.” Mats Börjesson, de Zweedse bondarts, heeft bevestigd dat de testen zijn uitgevoerd onder de druk van de FIFA.