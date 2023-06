Pak 50 of zelfs 100x je inzet als Oranje wint van Kroatië

Het Nederlands elftal speelt woensdagavond tegen Kroatië om een plek in de finale van de Nations League. De Kuip is het decord van de eerste wedstrijd in de Final Four. Jack's pakt voor deze wedstrijd uit met een Odds Boost: 50 of zelfs 100 keer de inzet als Oranje de halve finale wint.

Onder leiding van Louis van Gaal plaatste Oranje zich vorig jaar voor de Final Four van de Nations League. Dat deed het Nederlands elftal door in een groep met België, Polen en Wales in zes wedstrijden zestien punten te behalen. Met name de 1-4 zege in en tegen België maakte indruk. Thuis werd er ook gewonnen van de Rode Duivels (1-0).

Kroatië begon dramatisch aan de Nations League-campagne. Degradatie dreigde na een 0-3 nederlaag tegen Oostenrijk en een 1-1 gelijkspel tegen Frankrijk. Zover kwam het echter niet. De Kroaten wonnen de laatste vier wedstrijden en wonnen daarmee zelfs hun groep, met één punt meer dan Denemarken. Zo plaatste Kroatië zich voor de eerste keer voor de Final Four van de Nations League.

In Rotterdam staan Nederland en Kroatië woensdagavond tegen elkaar.

