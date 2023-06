Penaltyconflict in amateurvoetbal loopt hoog op: rechter gaat mogelijk uitspraak doen

Het penaltyconflict tussen vv Hardegarijp en vv Heerenveense Boys komt vermoedelijk voor de rechter te liggen. Als de KNVB bij het standpunt blijft dat de penaltyreeks tussen beide teams opnieuw genomen moet worden, dan ligt de dagvaarding klaar bij de advocaat van vv Hardegrijp.

Daarover bericht Omrop Fryslân. Het conflict is ontstaan uit de fout van een scheidsrechter: die is vergeten te vragen aan Hardegarijp wie er geen strafschop had willen nemen. Penalty’s moeten altijd met evenveel spelers genomen worden, maar omdat Heerenveen een rode kaart had gekregen, was dat niet het geval (11 versus 10). Dus moet de strafschoppenserie opnieuw genomen worden, oordeelde de KNVB. Het gaat om de laatste wedstrijd in een promotie- degradatiereeks.



De KNVB wil de strafschoppen opnieuw laten nemen, waartegen Hardegarijp in beroep gegaan is. De voetbalbond stelt desondanks voor om komend weekend de reeks te laten nemen, ‘onder voorbehoud van alle rechten’. Dat wil zeggen dat wordt afgewacht wat er uit de zaak komt, maar vanuit praktisch oogpunt – met bijvoorbeeld de zomervakantie voor de deur – wel al de mogelijke afwikkeling is gedaan.

Hardegarijp vindt dat een goed idee, bij winst is alles duidelijk, maar daar is Heerenveense Boys weer tegen. Als zij winnen, hebben ze namelijk nog geen duidelijkheid, omdat dan de procedure op papier nog blijft lopen. Dat er al enkele spelers met vakantie zijn, is geen ramp. Als de clubs bij de KNVB kunnen aantonen dat spelers niet aanwezig kunnen zijn, dan mogen er andere nemers worden aangewezen.

Als de zaak uiteindelijk voor de rechter komt, dan moet de voorzieningsrechter in Utrecht daar een uitspraak over doen. Zeker is dat beide clubs balen van de KNVB, zo stelt verslaggever Arjen de Boer. “Ze leggen alles bij de clubs neer. De clubs moeten een veld regelen, de clubs moeten garant staan voor de veiligheid, de clubs moeten ook een datum vaststellen. En dat allemaal omdat een scheidsrechter van de KNVB een fout heeft gemaakt."