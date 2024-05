Paauw licht plannen toe: ‘Supporters voelen dat ze te generiek worden gestraft’

De KNVB deelde woensdagochtend het nieuwe plan van kersverse bondsvoorzitter Frank Paauw om supporters te belonen bij goed gedrag. Woensdagavond is Paauw te gast bij Op1 en licht hij deze plannen verder toe.

“Vorige week heb ik met een grote groep supporters gesproken, maar ook met vertegenwoordigers vanuit de clubs”, begint Paauw. “Dan zie je dat we er niet goed in slagen om voor degenen die echt goed willen doen een bonus-malusregeling te hebben, maar dat ervaren wordt dat alleen de malus er is.”

Als voorbeeld noemt Paauw de combiregelingen, waarbij uitsupporters verplicht met een busreis naar de wedstrijd toe moeten en niet op eigen vervoer mogen gaan. “Als het al een tijdje goed gaat, kun je weldegelijk vrij reizen geven. Die bonus zullen we veel meer moeten effectueren. Ook zullen we duidelijker met supporters moeten communiceren wat de malus gaat worden als het misgaat. Supporters hebben het gevoel dat ze te generiek worden gestraft en dat ze nooit de bonus zien.”

Paauw denkt dat hij ook in gesprek moet gaan met de supporters gezien de weerstand tegen zijn aanstellen. Toen bekend werd dat hij in de running was voor de rol als bondsvoorzitter, waren er in vele stadions in Nederland protesten tegen de politiechef van Amsterdam. “Daar moest ik wel even aan wennen. Je ziet wel dat je met de supporters die uit het goede hout zijn gesneden wel discussie kunt voeren en dat je suggesties moet gaan doen hoe je dat beter kunt maken.”

Bert Wijbenga, burgemeester van Vlaardingen, kan zich vinden in de plannen van Paauw. “99 procent van de supporters distantieert zich enorm van de rellen. Er wordt ook gereld door mensen die zichzelf supporter noemen, maar helemaal niet in het stadion zitten. Zij lopen er gewoon op af en komen op iedere rel af.” Ook het plan om goede supporters te belonen ziet Wijbenga wel zitten. “Een rondje van Frank Paauw lijkt me prima, zo in de rust”, geeft hij gekscherend aan.

