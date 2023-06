Hedwiges Maduro komt met eerste reactie na geruchten: 'Ik heb altijd contact met Ajax'

Maurice Steijn werd zondagavond door De Telegraaf verrassend gepromoveerd tot topkandidaat om hoofdtrainer te worden bij Ajax. ESPN-journalist Jan Joost van Gangelen wist zelfs al dat - mocht de overstap daadwerkelijk gaan plaatsvinden – Hedwiges Maduro zijn assistent moet gaan worden. De huidige assistent-trainer van Almere City, dat vlak voordat de geruchtenmolen begon te draaien promoveerde naar de Eredivisie, reageerde voor de camera’s van ESPN op het nieuws.

“Ik hoor het nieuws net ook. Maar ik heb hier sowieso nog een jaar contract”, begint Maduro, waarna Hans Kraay junior vraagt of de kwestie wel bespreekbaar is. “Ik heb altijd tegen Almere gezegd, dat er altijd uitzonderingen, zoals Ajax of Valencia zijn. Ik heb het enorm naar mijn zin bij Almere, ik leer hier heel veel. Je moet hiervoor echt bij de mensen zijn die hierover gaan”, gaat de oud-voetballer verder.

Artikel gaat verder onder video

Maduro doorliep de Ajax-jeugdopleiding en mocht uiteindelijk in 2004 debuteren in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Maduro sluit een terugkeer naar Ajax zeker niet uit. “Ik heb altijd contact met Ajax. Maar ik hoor het nu ook voor het eerst, ik word er een beetje mee overvallen. Als het echt waar is, is het zeker een compliment”, vertelt de oud-middenvelder.

Maduro is nog niet lang actief als assistent-trainer en beseft zich maar al te goed dat hij in het begin van zijn carrière staat. “Ik wil ook wel benadrukken dat ik nog steeds lerende ben. Komend seizoen wil ik mijn trainerspapieren halen. Ik heb geen haast om ergens heel snel te komen”, legt Maduro uit.