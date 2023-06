De play-offs zijn voorbij, dus het Eredivisie-seizoen 2022/23 zit er officieel op. Na een welverdiende vakantie beginnen de Eredivisie-clubs over enkele weken aan de voorbereiding op het seizoen 2023/24. Hoe zien de oefenprogramma's eruit?

Ajax



Op donderdag 29 juni begint Ajax officieel aan de voorbereiding op het seizoen 2023/24. De Amsterdammers werken op De Toekomst hun eerste training af. Op maandag 24 juli reist de selectie af naar Duitsland voor een trainingskamp in de plaats Herzogenaurach; vijf dagen later keert Ajax terug in Nederland. Oefentegenstanders zijn nog niet bekend.

29 juni: Eerste training

24 juli t/m 29 juli: Trainingskamp in Herzogenaurach

Almere City



Nog geen informatie bekend.

AZ



Tot dusver is alleen bekend dat AZ op 22 juli oefent tegen Club Brugge tijdens de traditionele Brugse Metten. De wedstrijd is het afsluitende oefenduel van Club in het Jan Breydelstadion voordat de Belgische competitie van start gaat.

22 juli: Club Brugge - AZ

Excelsior



Nog geen informatie bekend.

FC Twente



Voor FC Twente begint de voorbereiding op maandag 3 juli met de eerste training. Het is voor de ploeg van de nieuwe trainer Joseph Oosting zaak om vroeg aan het werk te gaan, want op 27 juli wacht al de eerste wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League. Voor die tijd werkt Twente meerdere oefenwedstrijden af.

3 juli: Eerste training

8 juli: Rood Zwart – FC Twente

10 juli t/m 15 juli: Trainingskamp in De Lutte

15 juli: FC Twente – Odense BK

FC Utrecht



Nog geen informatie bekend.

FC Volendam



Nog geen informatie bekend.

Feyenoord

Landskampioen Feyenoord opent het seizoen met de eerste training op 4 juli. Er werd deze zomer getrokken aan Arne Slot, maar hij staat naar verwachting 'gewoon' voor de groep op trainingscomplex 1908. Feyenoord lijkt in juli op trainingskamp naar Oostenrijk te gaan, maar dat is nog niet bevestigd. In ieder geval speelt Feyenoord in juli oefenwedstrijden tegen meerdere buitenlandse tegenstanders; de voorbereiding wordt afgesloten in De Kuip tegen Benfica, de club van Fredrik Aursnes en Orkun Kökçü.

4 juli: Eerste training

8 juli: Feyenoord – Hertha BSC

12 juli: Feyenoord – Club Brugge

15 juli: Feyenoord – Union Sint-Gillis

30 juli: Feyenoord - Benfica

Fortuna Sittard



Nieuwbakken hoofdtrainer Danny Buijs ziet zijn spelers op 1 juli voor het eerst in actie op het trainingsveld. FC Eindhoven is de eerste opponent in een oefenwedstrijd.

1 juli: Eerste training

8 juli: Fortuna Sittard – FC Eindhoven

Go Ahead Eagles



Nog geen informatie bekend.

Heracles Almelo



Heracles staat op 2 juli voor het eerst op het trainingsveld. Verder heeft de promovendus al meerdere oefenwedstrijden vastgelegd.

2 juli: Eerste training

8 juli: Almelose selectie – Heracles Almelo

10 juli t/m 15 juli: Trainingskamp in Billerbeck

14 juli: Preussen Münster – Heracles Almelo

22 juli: SC Cambuur – Heracles Almelo

25 juli: Heracles Almelo – FC Emmen

28 juli: Heracles Almelo – Excelsior

5 augustus: Heracles Almelo – FC Volendam

NEC



Bij NEC zijn twee oefenwedstrijden al bekend. Daar zit voor het eerst in jaren geen oefenduel met de eigen amateurtak bij. Het rommelde de afgelopen jaren tussen de profs en de amateurs van NEC: de proftak zag amateurploeg SC NEC het liefst van sportcomplex De Eendracht vertrekken, maar die mocht uiteindelijk blijven. Nu spelen ze dus geen oefenwedstrijd tegen elkaar, al heeft dat volgens een woordvoerder van NEC niet te maken met de 'discussies', aldus De Gelderlander.

6 juli: DIO 30 - NEC

22 juli: Altrincham FC - NEC

PEC Zwolle



Vooralsnog is alleen bekend dat PEC op 1 juli de jaarlijkse open dag organiseert.

PSV



Onder leiding van de nieuwe trainer Peter Bosz begint PSV op maandag 3 juli aan de voorbereiding op het seizoen 2023/24. Dan wordt de eerste training afgewerkt op De Herdgang. In juli zal PSV op trainingskamp gaan naar het buitenland. Ook zijn er al enkele oefenwedstrijden bekend, waaronder de traditionele Lichtstadderby en een duel met Premier League-club Nottingham Forest.

3 juli: Eerste training

26 juli: PSV – FC Eindhoven

30 juli: PSV – Nottingham Forest

RKC Waalwijk



Van RKC is bekend dat er wordt geoefend tegen SC Paderborn 07.

22 juli: RKC Waalwijk – SC Paderborn 07

SC Heerenveen



Heerenveen trapt het nieuwe seizoen al op zaterdag 1 juli af op Sportpark Skoatterwâld. Twee dagen later staat de eerste oefenwedstrijd op het programma.

1 juli: Eerste training

3 juli: FC Wolvega – sc Heerenveen

6 juli: Gaasterland/Sleat Regiocombinatie – sc Heerenveen

9 juli: Kickers Emden – sc Heerenveen

12 juli: sc Heerenveen – Westerlo

20 juli: sc Heerenveen – OFI Kreta

29 juli: Oefenwedstrijd, tegenstander nog niet bekend

5 augustus: Oefenwedstrijd in het Abe Lenstra Stadion, tegenstander nog niet bekend

Sparta Rotterdam



Sparta liep Europees voetbal mis, maar lijkt in de zomer wel in het buitenland te gaan spelen. In een eerder stadium werd duidelijk dat Sparta de intentie had om een wedstrijd in Engeland te spelen tegen een Championship-club. Verder is al bekendgemaakt dat wordt geoefend tegen de amateurs van Bergambacht.

7 juli: Bergambacht - Sparta

Vitesse



De oefencampagne van Vitesse begint op zaterdag 8 juli met een oefenwedstrijd tegen partnerclub VV Duno. Verder zal de ploeg van Phillip Cocu geen oefenwedstrijden afwerken tegen amateurclubs, schreef De Gelderlander al. Ook is de verwachting dat de selectie een week naar het buitenland gaat.

3 juli: Eerste training

8 juli: VV Duno - Vitesse

