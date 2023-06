PSV maakt van Bosz bestbetaalde trainer ooit; bestbetaalde speler kan volgen

Peter Bosz is de bestbetaalde trainer uit de geschiedenis van PSV, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De oefenmeester tekende vorige week een driejarig contract en gaat dus een recordsalaris opstrijken, al is niet bekend hoeveel precies. Volgens de regionale krant zou Xavi Simons op korte termijn de bestbetaalde speler aller tijden kunnen worden in het Philips Stadion.

Na het aanstellen van Bosz is de volgende grote opdracht het behouden van Simons. De kanshebber op de Golden Boy Award heeft weliswaar een contract tot medio 2027, maar zijn zogeheten Paris Saint-Germain-clausule is een doorn in het oog voor PSV. Voor een vooraf bepaald bedrag – Fabrizio Romano meldde vorige week dat het gaat om minder dan de vaak genoemde twaalf miljoen euro – kan Simons terugkeren naar Parijs.

Als de Eindhovenaren erin slagen om Simons langer vast te leggen en die clausule uit het contract te verwijderen, is het 'goed mogelijk' dat hij de bestbetaalde speler uit de clubgeschiedenis wordt. Dat zou gezien zijn leeftijd, twintig jaar, en zijn beperkte ervaring op het hoogste niveau in ieder geval opvallend zijn. Dit seizoen bewees Simons echter een absolute smaakmaker te zijn in de Eredivisie en eindigde hij met Anastasios Douvikas bovenaan de topscorerslijst (negentien doelpunten).

Het is sterk de vraag hoe het middenveld van PSV er volgend seizoen uitziet. Dinsdag werd duidelijk dat Joey Veerman in de belangstelling staat van Lazio; voor Ibrahim Sangaré lijkt een vertrek aanstaande. Ondertussen lijkt PSV naast Stijn Spierings te grijpen, want zijn toekomst lijkt te liggen bij RC Lens.