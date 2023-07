Romano: 'Rangers heeft tweede voormalig Eredivisie-spits zo goed als binnen'

Het lijkt er sterk op dat Rangers FC komend seizoen met twee voormalig Eredivisie-spelers in de aanval gaat spelen. In navolging van Sam Lammers, die overkwam van Atalanta, staat de Schotse topclub op het punt om ook Cyriel Dessers (28) in de Serie A op te pikken.

Dat schrijft transferspecialist Fabrizio Romano vrijdagmiddag. Dessers kwam afgelopen seizoen uit voor Cremonese, waarmee hij als voorlaatste eindigde in de Serie A en dus degradeerde naar het tweede niveau. De Nigeriaanse spits maakt het avontuur in de Serie B echter niet mee; volgens Romano kan zijn komst elk moment aangekondigd worden door de Rangers. Daarmee lijkt ook een einde te komen aan de interesse in Feyenoorder Danilo, op wie de Schotse club recent een eerste bod plaatsten dat werd afgewezen door de landskampioen.

Dessers is geboren in België, maar vertegenwoordigt Nigeria als international. In 2016 dook hij op in Nederland, toen NAC Breda hem oppikte bij KSC Lokeren. Via FC Utrecht en Heracles Almelo keerde de aanvaller in 2020 terug in zijn geboorteland, waar hij bij KRC Genk onder contract kwam te staan. Die club verhuurde hem in het seizoen 2021-22 aan Feyenoord. Voor de Rotterdammers maakte hij vooral indruk in de Conference League; zijn tien doelpunten in dat toernooi leverden hem de topscorerstitel en Feyenoord een finaleplaats op.

Afgelopen seizoen kon Dessers niet voorkomen dat Cremonese degradeerde. Toch kan hij terugkijken op een redelijk seizoen in Italië. In 26 wedstrijden in de Serie A kwam hij namelijk zes keer tot scoren; waaronder eentje tegen de latere kampioen Napoli. In het toernooi om de Coppa Italia droeg Dessers bovendien met een doelpunt bij aan de eliminatie van AS Roma; dat in eigen huis met 1-2 werd verslagen. Daarmee nam hij enigszins wraak op José Mourinho en zijn ploeg, die Feyenoord in de finale van de Conference League van de beker hadden weten te houden. Uiteindelijk sneuvelde Cremonese in de halve finale van het bekertoernooi tegen Fiorentina.