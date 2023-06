'Feyenoord onderhandelt met Rangers over speler die alle 34 wedstrijden speelde in het kampioensjaar'

Feyenoord is volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908 in onderhandeling met Rangers FC. De landskampioen zou een eerste bod hebben ontvangen op spits Danilo, die na een jaar alweer zou kunnen vertrekken uit Rotterdam-Zuid. Het Schotse bod is volgens Voetbal International geweigerd; het bedrag dat Rangers wil betalen komt niet in de buurt van wat Feyenoord in het hoofd heeft.

Afgelopen zomer kwam Danilo transfervrij over van Ajax. In Amsterdam brak hij nooit definitief door, maar gedurende zijn verhuurperiode bij FC Twente liet hij zien dat hij wel degelijk van grote waarde kan zijn in de Eredivisie. Mede daarom tekende hij bij Feyenoord en contract tot medio 2026. Ook in Rotterdam vond hij regelmatig het net: hij kwam in het kampioensjaar alle 34 duels in de Eredivisie in actie en scoorde daarin tien keer.

Trainer Arne Slot had de eerste helft van het seizoen nodig om zijn eerste spits te bepalen. Voor de WK-onderbreking in november en december wisselden Danilo en Santiago Giménez elkaar nog continu af in de punt van de aanval. Vanaf januari was de spitsenstrijd in De Kuip echter beslist in het voordeel van de Mexicaan. Hoewel Danilo daarna iedere wedstrijd nog wel speelminuten maakte, vond hij na de winter alleen twee keer het doel tegen FC Emmen (1-3).

Rangers versterkte zich recent al met Sam Lammers en zocht ook toenadering tot voormalig Feyenoorder Cyriel Dessers. Hij lijkt echter niet haalbaar; waardoor de Schotse nummer twee van het voorbije seizoen zich nu in Rotterdam-Zuid gemeld heeft. Rangers wil de selectie op tijd klaar hebben, weet 1908 te melden. De club speelt vanaf begin augustus in de derde voorronde van de Champions League.