'Romano stelt twee Eredivisieclubs teleur met verrassend nieuws over Stefan de Vrij'

Stefan de Vrij gaat zijn contract verlengen bij Internazionale. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde Fabrizio Romano op zijn Twitter. Volgens hem gaat de Nederlander vrijdag zijn handtekening zetten onder een contract tot medio 2025. De Vrij werd afgelopen tijd in verband gebracht met een terugkeer naar de Eredivisie.

Dat De Vrij zijn verbintenis dus met twee jaar gaat verlengen, zagen mogelijk weinig mensen aankomen. De inmiddels 31-jarige centrumverdediger is dit seizoen geen onbetwiste basisspeler meer bij zijn ploeg. De oud-Feyenoorder kwam weliswaar 37 keer in actie, maar moest in een groot gedeelte van die wedstrijden genoegen nemen met een invalbeurt.

De Vrij speelt al geruime tijd in de Serie A. In 2014 maakte hij de overstap van Feyenoord naar Lazio, waar hij uiteindelijk vier seizoenen actief zou zijn. Daarna volgde er een transfer naar Inter, waar hij uitgroeide tot een van de belangrijkste verdedigers van de club. In 2020 werd De Vrij zelfs verkozen tot beste verdediger van dat Serie A-seizoen.

Gelinkt aan terugkeer in Nederland

In de zomer van 2022 ondernam Feyenoord een poging om de Vrij terug te halen naar Nederland. Destijds vingen de Rotterdammers bot, waardoor een terugkeer uitgesloten werd. De Vrij werd in februari dit jaar ook genoemd als ‘droomkandidaat’ bij PSV. Maar ook daar lijkt nu een dikke streep door te kunnen. De centrumverdediger is overigens niet opgeroepen in de selectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-halve finale tegen Kroatië.