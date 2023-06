Ruud Gullit geniet van interview na Oranje - Kroatië: 'Leuk joch, waar komt hij eigenlijk vandaan?'

Ruud Gullit heeft genoten van het interview dat Mats Wieffer na afloop van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Kroatië (2-4) heeft gegeven. De 23-jarige middenvelder verscheen vrij vlot na het laatste fluitsignaal voor de camera van Ziggo Sport en analyseerde de nederlaag en zijn eigen rol in de wedstrijd.

Wieffer maakte een goede indruk bij zijn tweede interland, maar had het bij tijd en wijle ook zwaar tegen het ijzersterke Kroatische middenveld. "Er was bij Kroatië wat meer beweging, waardoor het lastig was om druk te zetten. Dat lukte in de tweede helft een paar keer, maar daarna ging het wat minder. Zij hebben natuurlijk veel ervaring, het zijn wereldtoppers waar we tegen speelden. Voor mij zijn dit wedstrijden om mezelf te ontwikkelen en proberen de stap te maken. Er moet nog wel wat gebeuren, maar ik vind dat ik op zich wel redelijk heb gespeeld. Daar koop ik vandaag natuurlijk niet zo heel veel voor."

Het Nederlands elftal verloor tegen Kroatië voor het eerst sinds 11 oktober 2000 weer een wedstrijd in De Kuip. "Dat is wel heel lang geleden", reageerde Wieffer toen hij geconfronteerd werd met de statistiek. "Dan is het kut dat het nu gebeurt", vervolgde de middenvelder, die niet helemaal blij was met zijn woordgebruik. "Oh sorry. Klote dat het nu gebeurt", verbeterde hij zichzelf enigszins.

In de studio van Ziggo Sport konden ze er wel om lachen. "Bij de Engelse tv moet je dan als presentator je excuses aanbieden", zei een lachende Wytse van der Goot. "Waar komt hij eigenlijk vandaan", wilde Ruud Gullit weten. "Hij komt uit het oosten van het land", antwoordde Van der Goot. "Ja, dat hoor je. Het is dat stoïcijnse. Ik vind het wel een leuk joch. No nonsense. Gewoon een goed interview", aldus Gullit.