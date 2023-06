Seedorf heeft nieuwe functie te pakken bij de KNVB en wordt herenigd met Nigel de Jong

Clarence Seedorf heeft een nieuwe functie in de voetballerij te pakken. De voormalig middenvelder gaat aan de slag bij de KNVB, waar hij is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen Betaald Voetbal. Daarin wordt hij verantwoordelijk voor de voetbaltechnische portefeuille, waarmee hij de opvolger is van Han Berger.

Berger maakte eerder dit kalenderjaar de overstap naar technisch adviseur bij de KNVB en liet daarmee een positie vacant achter in Zeist. Seedorf komt daarmee in principe boven Nigel de Jong te staan, die directeur topvoetbal is bij de Nederlandse voetbalbond. Zijn voorganger Berger was nog nauw betrokken bij die aanstelling.

Eerder was Seedorf al de coach van Nigel de Jong bij AC Milan en werkte hij samen met de oud-middenvelder. “Na zijn carrière als speler, behaalde hij het UEFA Pro-diploma en was hoofdcoach van AC Milan, Deportivo La Coruña en het nationale team van Kameroen”, schrijft de voetbalbond over de aanstelling van de voormalig middenvelder als lid van de Raad van Commissarissen.

Seedorf speelde in het verleden liefst 87 interlands namens het Nederlands elftal en speelde in totaal meer dan duizend officiële wedstrijden. De andere leden van de Raad van Commissarissen Betaald Voetbal zijn Jan Albers, Elsemieke Havenga-Hillen, Niek Jan van Kesteren en Jeroen Slop.