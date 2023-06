Sergio Busquets hakt de knoop door en kiest voor hereniging met Messi in de Verenigde Staten

Inter Miami heeft zich verzekerd van de diensten van Sergio Busquets. De middenvelder komt transfervrij over van FC Barcelona en tekent een contract voor meerdere seizoenen bij de Amerikaanse club. Daar gaat hij weer samen voetballen met zijn ex-ploeggenoot Lionel Messi.

Busquets besloot onlangs dat het na jarenlang trouwe dienst bij Barcelona tijd was voor een nieuwe uitdaging. De 34-jarige Spanjaard had meerdere opties, maar al snel werd Miami als bestemming genoemd. Nu is de kogel door de kerk en is ook Busquets binnenkort te aanschouwen in het Lockhart Stadium. Daar staat de Nederlandse doelman Nick Marsman eveneens onder contract.

De ervaren middenvelder had ook de mogelijkheid om aan de slag te gaan in Saudi-Arabië. Busquets kiest echter voor het avontuur in de Major League Soccer en natuurlijk speelt de aanwezigheid van Messi een grote rol. Ze speelden jarenlang samen in de succesvolle periode van Barcelona. Op Amerikaanse bodem gaan de vrienden weer samen proberen om prijzen te pakken met hun nieuwe werkgever.