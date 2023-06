Kraker tussen Spanje en Italië gaat volgende tegenstanders voor Kroatië en Oranje bepalen

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op televisie komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 15 juni.

Nieuws

Nasleep Oranje

Het Nederlands elftal slaagde er woensdagavond niet in om de finale van de Nations League te bereiken. In de Rotterdamse Kuip bleek Kroatië na verlenging met 2-4 te sterk voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Een dag later is het tijd om terug te blikken op de zeperd. Hoe kijken de spelers terug op de wedstrijd, wat zeggen de analisten en hoe denken de kranten over de nederlaag tegen de Kroaten?

Artikel gaat verder onder video

Wedstrijden

Spanje - Italië (20.45 uur)

Wie volgt Kroatië naar de finale van de Nations League? Dat is vanavond de grote vraag als Spanje en Italië elkaar treffen in de andere halve finale van dat toernooi. De wedstrijd tussen La Selección en Gli Azzurri wordt afgewerkt in De Grolsch Veste, het stadion van FC Twente in Enschede. De Spanjaarden en de Italianen waren tijdens de vorige editie van de Nations League ook van de partij tijdens de Final Four. Spanje won in de halve finale met 2-1 van Italië, maar verloor de eindstrijd vervolgens van Frankrijk. Italië werd derde.

Voetbal op tv

20.45 uur: Spanje - Italië, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de Nations League