Welke club maakt de Eredivisie vol tot achttien ploegen?

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 11 juni.





Wedstrijden

FC Twente – Sparta Rotterdam (14.30 uur)

De apotheose van dit Eredivisie nadert. Twente en Sparta gaan uitmaken welke ploeg volgend seizoen de voorrondes van de Conference League gaat bereiken. Na een 1-1 gelijkspel op Het Kasteel in het heenduel ligt het duel nog helemaal open. De Tukkers zullen waarschijnlijk het meest blij zijn met dat resultaat. De ploeg van Ron Jans kwam in de laatste minuut langszij door een rake kopbal van Ramiz Zerrouki. Daarnaast is Twente dit seizoen onverslaanbaar in de Grolsch Veste. De ploeg verloor dit seizoen geen één keer in de competitie in een thuiswedstrijd. Tóch zal Sparta, de verrassing van dit seizoen, kansen zien liggen. De ploeg van Maurice Steijn speelde dit seizoen al drie keer tegen Twente, en iedere keer wist Sparta de uitslag op een gelijkspel te houden. Ook in de Grolsch Veste speelden de Rotterdammers met 3-3 gelijk. Kan Sparta zondagmiddag het droomseizoen op onvergetelijke wijze afsluiten?

FC Emmen – Almere City FC (18.00 uur)

Wie wordt de laatste club die volgend seizoen in de Eredivisie gaat voetballen? Degradeert FC Emmen na één seizoen weer naar het tweede niveau of promoveert Almere City voor het eerst in de clubhistorie? Die vragen worden zondagavond beantwoord. Na een 2-0 overwinning in het heenduel heeft Almere in ieder geval de beste uitgangsituatie. De ploeg van Alex Pastoor werkte zich door twee goals van Lance Duijvestijn naar een geweldig resultaat. Aan De Oude Meerdijk moeten de Flevolanders het klusje zien te klaren. Emmen, dat na deze wedstrijd afscheid neemt van trainer Dick Lukkien, houdt hun hart vast. De ploeg wist vorige ronde weliswaar eenvoudig af te rekenen met NAC Breda, maar zal nu toch echt van goede huizen moeten komen om zich te handhaven. Mochten de Emmenaren het alsnog redden, is dat voor het eerst sinds 2017 (Roda JC) dat een Eredivisieploeg zich handhaaft tijdens een play-offs.

Voetbal op tv

14.30 uur: FC Twente – Sparta Rotterdam, ESPN, live verslag van de finale van de Conference League-playoffs.

18.00 uur: FC Emmen – Almere City FC, ESPN, live verslag van de finale van de Keuken Kampioen Divisie-playoffs.

20.45 uur: Spezia – Hellas Verona, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van deze beslissingswedstrijd in de Serie A.

21.00 uur: Alaves – Levante, Ziggo Sport Select, live verslag van deze wedstrijd in de Segunda División playoffs.

23.00 uur: Uruguay O20 – Italië O20, NPO 1 Extra, live verslag van deze interlandwedstrijd.