Steijn heeft een duidelijk speelplan met Ajax voor ogen en laat zich uit over komst Maduro

Een belangrijke reden waarom Ajax-supporters in eerste instantie niet zo enthousiast reageerden op de aanstelling van Maurice Steijn als nieuwe hoofdtrainer is omdat hij als trainer van Sparta Rotterdam, maar ook bij zijn voorgaande clubs geen aanvallend voetbal op de mat heeft gelegd. De oefenmeester, die woensdagmiddag officieel werd voorgesteld in de Johan Cruijff ArenA, is echter van mening dat hij het wel in zich heeft.

FC Twente-aanvoerder Robin Pröpper beklaagde zich na de eerste ontmoeting met Sparta in de finale van de play-offs openlijk over de Rotterdamse manier van spelen. De Sparta-verdedigers kozen al in een vroeg stadium voor de lange bal richting de centrumspits. Het is een speelwijze die we in het afgelopen seizoen regelmatig zagen op Het Kasteel, maar ook daarbuiten. “Ja, dat kan ik wel”, reageerde Steijn woensdagmiddag op een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA op de vraag of hij zijn ploeg wel degelijk aanvallend kan laten voetballen. “Ik heb dat nagestreefd met Sparta dit jaar. We hebben met Sparta altijd gespeeld voor de winst, maar we hadden niet altijd de beste spelers en het beste team.”

“Als je trainer bent van Sparta, dan weet je dat heel veel ploegen betere spelers hebben, meer kwaliteit en dus ook vaker de bal zullen hebben”, vervolgde Steijn. De nieuwe hoofdtrainer van Ajax weet dat dat met ingang van volgend seizoen niet meer het geval is. “Nu kom je in een situatie terecht dat je bij een topclub werkt waar jij de beste spelers hebt. Ik denk dat het een hele mooie uitdaging is om juist met de beste spelers van Nederland aan de gang te gaan en het idee van voetballen met hen te delen. Een duidelijke speelwijze die bij Ajax past, maar dat moet ook gecombineerd gaan met succes.”

Succes was in het voorbije seizoen ver te zoeken in Amsterdam. De hoofdstedelingen moesten in de Eredivisie Feyenoord en PSV voor zich dulden, gingen zowel in de Champions League als Europa League roemloos ten onder en verloren de bekerfinale van PSV. Steijn staat voor de zware klus om Ajax met aanvallend en attractief voetbal weer om de prijzen mee te laten doen. “Dat is wat je wil, het publiek vermaken en succesvol zijn. Dat is waar Ajax al honderd jaar voor staat. Daar gaan we vanaf morgen mee beginnen. Met wie en welke spelers, zal de tijd leren. Er zullen ongetwijfeld wat veranderingen komen.”

Maduro en Bakkati

Niet alleen in de selectie, maar ook de technische staf zal het een en ander veranderen. In navolging van Steijn moeten ook Saïd Bakkati en Hedwiges Maduro naar Amsterdam komen. Zij zullen Steijn moeten gaan assisteren. “Ik hoop dat Maduro snel gaat komen. Zij vullen mij goed aan en zijn jonge, ambitieuze assistenten. Vooral Bakkati heeft al veel vlieguren gemaakt. Hedwiges is Ajax, hij weet waar deze ploeg voor staat, waar de club voor staat. Hedwiges belichaamt hetgeen wat ik ontbeer in dit verhaal, wat denk ik ook gewoon is wat het is. Ik denk dat het de perfecte combinatie is. Wij hebben een heel goed gevoel bij deze mensen”, aldus de nieuwe oefenmeester.