Steijn voerde met selectie intern gesprek over opstootjes tegen FC Twente

Maurice Steijn heeft de vorige uitwedstrijd van Sparta Rotterdam tegen FC Twente (3-3) intern grondig geëvalueerd. De oefenmeester van de Rotterdamse is van mening dat Sparta zich destijds niet van zijn beste kant liet zien. Het duel in de Grolsch Veste liep eind maart lichtelijk uit de hand door de nodige opstootjes.

Hoewel de return in de play-offs om Europees zondagmiddag ook een strijd tussen de lijn opleverde, was het een ander duel als eerder in dit seizoen. Destijds liep de wedstrijd tussen FC Twente en Sparta lichtelijk uit de hand. Zo werd FC Twente-verdediger Julio Pleguezuelo aan de zijlijn onderuit gelopen door de assistent-trainer van Sparta, Jeroen Rijsdijk. Op Het Kasteel is deze wedstrijd dan ook goed geëvalueerd.

Artikel gaat verder onder video

"Daar hebben wij ook intern over gesproken. De laatste keer dat we hier waren, was er een incident langs de lijn. Daar hebben we ons niet van onze beste kant laten zien. Van twee kanten niet", blikt de coach terug. "Ik heb mezelf, mijn staf en mijn spelers daarop aangesproken. Dat was gelukkig vandaag niet het geval en zo hoort het ook."

Steijn kon ondanks de zure nederlaag in Enschede (1-0) realistisch analyseren en is al met al blij hoe Sparta zichzelf dit seizoen heeft laten zien in de Eredivisie: "Ik ben super trots op de jongens. We hebben een geweldig seizoen gehad en hebben dat helaas niet kunnen bekronen. We hebben ons op de kaart gezet dit jaar", aldus Steijn, die maandag met technisch directeur Gerard Nijkamp in gesprek gaat over het verlengen van zijn contract.