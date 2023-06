Stress neemt drastisch toe bij Arsenal-fans na deze zin in tweet Ornstein: kiest Rice voor een andere club?

Het is niet meer de vraag óf, maar wanneer en vooral voor welke club Declan Rice West Ham United deze zomer gaat verlaten. De middenvelder wordt al maanden in verband gebracht met een overstap naar de Engelse top. Bayern München was ook in de race voor diens handtekening, maar de Duitsers kunnen financieel niet opboksen tegen de toppers uit de Premier League. Arsenal heeft momenteel de beste papieren, maar volgens David Ornstein is ook Manchester City in de markt.

Daardoor lijken we ook buiten de lijnen een zinderende strijd tussen Arsenal en Manchester City te krijgen. De ploeg uit Noord-Londen stevende in het afgelopen seizoen af op de eerste landstitel sinds 2004, maar slaagde er uiteindelijk niet in de koppositie vast te houden. Na de 4-1 nederlaag in het Etihad Stadium eind april wees alles op het derde opeenvolgende kampioenschap voor Manchester City. De formatie van trainer Josep Guardiola eindigde uiteindelijk op vijf punten voorsprong van Arsenal, dat wel na jaren afwezigheid na de zomer weer actief is in de Champions League.

De manschappen van coach Mikel Arteta willen volgend seizoen graag een serieuze rol van betekenis spelen in eigen land én Europa. Daarvoor is wel versterking nodig. Arsenal werd woensdag gelinkt aan Kai Havertz (Chelsea), maar Rice geldt als de belangrijkste prioriteit. De middenvelder won vorige week met West Ham United de Conference League door Fiorentina met 2-1 te verslaan. Iedereen was het er na afloop wel over eens dat Rice in Praag zijn laatste wedstrijd speelde namens West Ham. Het zou de komende weken snel kunnen gaan. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Ornstein van The Athletic heeft Arsenal een openingsbod gedaan. Dat zou volgens Fabrizio Romano geweigerd zijn. De Italiaanse transferspecialist meldt een bod van omgerekend bijna 95 miljoen euro, maar Rice zou meer dan 100 miljoen moeten opleveren.

Het is echter niet het bericht dat West Ham United het eerste bod van Arsenal heeft afgeslagen dat de fans van The Gunners dwarszit, maar het feit dat ook Manchester City de naam van Rice op het verlanglijstje heeft staan. Volgens Ornstein verkent de landskampioen, FA Cup- én Champions League-winnaar momenteel ‘actief’ een eigen aanpak om de 24-jarige middenvelder te kunnen contracteren. De tweet van Ornstein leidt bij veel Arsenal-fans dan ook tot wisselende reacties. Enerzijds zijn zij blij dat hun club serieus werk maakt van de komst van Rice, anderzijds vrezen ze dat het rijke Manchester City met hem aan de haal gaat.

Maar Arsenal en z’n achterban lijken zich geen serieuze zorgen te hoeven maken. Volgens Romano is Arsenal ondanks de interesse van Manchester City de favoriet om er met de handtekening van Rice vandoor te gaan. Hij verwacht de komende dagen een nieuw bod vanuit Noord-Londen.