Ten Hag krijgt eindelijk duidelijkheid: 'Overname Manchester United in afrondende fase'

Het al lang voortslepende overname-proces van de aandelen van Manchester United lijkt eindelijk voorbij. Volgens de Britse krant The Daily Express bevinden de gesprekken tussen de huidige eigenaren, de familie Glazer, en Sir Jim Ratcliffe zich 'in de afrondende fase'. Dat zou goed nieuws betekenen voor Erik ten Hag.

Als Ratcliffe de overname inderdaad op korte termijn afrondt, dan zou dat betekenen dat United weer grotendeels in Britse handen komt, aangezien de huidige eigenaren afkomstig zijn uit de Verenigde Staten. Overigens verdwijnen zij niet helemaal van het toneel: Ratcliffe zou een meerderheidsbelang in de club nemen, maar een deel van de aandelen zou in handen blijven van de huidige vice-voorzitters Avram en Joel Glazer.

Ratcliffe is afkomstig uit Manchester en vergaarde een fortuin met zijn bedrijf INEOS. Daarmee is hij ook sponsor van de Franse voetbalclub OGC Nice, het Formule 1-team van Mercedes en de INEOS-wielerploeg, waarin voormalig Tour de France-winnaars als Egan Bernal en Geraint Thomas actief zijn. Met zijn overname van de Manchester United-aandelen zou Ratcliffe de Qatarese sjeik Jassim bin Hamad al-Thani, die inzette op honderd procent eigenaarschap, aftroeven.

Ten Hag

Erik ten Hag zal opgelucht zijn dat de overnameperikelen op korte termijn achter de rug lijken te zijn. De nieuwe eigenaar moet beslissen met welk bedrag de Nederlandse trainer komende zomer de transfermarkt op mag. In zijn eerste seizoen op Old Trafford won Ten Hag de League Cup en bracht hij de club met een derde plaats in de Premier League terug in de Champions League. Om volgend seizoen mee te doen om de landstitel zou Ten Hag minimaal een topspits en een centrale verdediger aan zijn elftal willen toevoegen.