Timber persoonlijk akkoord met Arsenal; verwachte opbrengst Ajax genoemd

Ajax moet steeds serieuzer gaan vrezen voor het vertrek van Jurriën Timber. De centrale verdediger heeft namelijk een persoonlijk akkoord bereikt met Arsenal. Hij is een contract tot en met de zomer van 2028 overeengekomen, waardoor de transfer in een van de laatste fases is gekomen. Ajax en Arsenal moeten nog een akkoord bereiken.

Ook dat zou volgens De Telegraaf niet heel lang meer hoeven te duren. "Volgens de bronnen rondom Arsenal verlopen de gesprekken tussen sporting director Edu, director of football Richard Garlick en Ajax’ directeur voetbalzaken Sven Mislintat in bijzonder goede harmonie", schrijft het dagblad. Hoewel beide partijen dichter naar elkaar toe groeien, is er echter nog wel een serieus gat te overbruggen tussen vraag en aanbod. "De verwachting is dat Arsenal en Ajax elkaar uiteindelijk voor een bedrag van circa 45 miljoen euro, exclusief bonussen, en een percentage doorverkoop zullen vinden."

Timber gaat naar verluidt zo'n acht miljoen euro per seizoenen ontvangen, wat neerkomt op 150.000 euro per week. Dat is volgens de ochtendkrant bijna een netto verdubbeling van zijn bruto jaarsalaris in de Johan Cruijff Arena, waardoor het voor Timber een behoorlijke vooruitgang is. De financiële vooruitgang is overigens niet de belangrijkste reden om voor The Gunners te kiezen, dat was het gesprek dat hij had met trainer Mikel Arteta. "Het verklaart ook waarom hij zijn management van Forza Sports Group het eveneens concreet geïnteresseerde FC Bayern München – net als een rits veel minder interessante clubs – vriendelijk liet bedanken."

Timber wacht de ontwikkelingen rondom Ajax en Arsenal af vanaf zijn vakantieadres, maar de kans lijkt klein dat hij nog deel uit zal maken van de nieuwe selectie van Maurice Steijn. Dat is een aderlating voor Mislintat, die zijn nieuwe elftal ook deels rond Timber wilde bouwen. Met een tot 2025 doorlopend contract is deze zomer financieel gezien echter wel het meest gunstig om tot een transfer te komen. Dat de vermoedelijke transfersom een stuk lager uitvalt bij Lisandro Martinez, heeft te maken met onder meer de contractduur en het moeizame laatste seizoen van Ajax en Timber.