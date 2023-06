Transferweekje: ontwikkelingen rond Ajax en PSV

De transfermarkt opent bijna zijn deuren en dat betekent dat er volop gehandeld wordt. Wat staat ons de komende tijd te wachten? Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Premier League lonkt voor Onana

Het zou zomaar kunnen dat het Italiaanse avontuur van André Onana beperkt blijft tot één seizoen. De oud-keeper van Ajax ligt na zijn eerste jaar bij Internazionale goed in de markt. Volgens The Guardian is zowel Manchester United als Chelsea geïnteresseerd in de diensten van de doelman. Chelsea jaagt al langere tijd op de handtekening van Onana, die nog tot de zomer van 2027 vastligt bij Internazionale. Manchester United gaat waarschijnlijk pas serieuzer werk maken van de komst van Onana als het niet lukt om David de Gea binnenboord te houden, al wil Erik ten Hag ook als De Gea blijft graag een nieuwe keeper halen. Internazionale zou een vraagprijs van ongeveer veertig miljoen euro hanteren voor de Kameroener.

Artikel gaat verder onder video

Ajax meldt zich voor Güler

Ajax maakte deze week een einde aan de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer door Maurice Steijn aan te stellen. Sven Mislintat kan als directeur voetbalzaken daardoor nog gerichter op zoek naar versterkingen voor het nieuwe seizoen. Arda Güler is naar verluidt een van de spelers die op de Amsterdamse radar staat. Het achttienjarige toptalent is voor 17,5 miljoen euro op te pikken bij Fenerbahçe. Naast Ajax zouden ook grote clubs als AC Milan, FC Barcelona, Liverpool en Paris Saint-Germain de aanvallende middenvelder op het oog hebben. Volgens de Turkse Turkse journalist Yağız Sabuncuoğlu hebben de Amsterdammers zich inmiddels officieel gemeld bij de vader en zaakwaarnemer van Güler, terwijl Mike Verweij juist beweert dat Mislintat de aanvaller helemaal niet wil. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Terugkeer naar Nederland lonkt voor Lang

Noa Lang is een van de meest besproken spelers van de voorbije week. De 24-jarige aanvaller van Club Brugge deed in de media enkele bijzondere uitspraken. Zo gaf hij aan dat het 'hoog tijd' voor hem is om België te verlaten en vertelde hij dat hij openstaat voor een terugkeer naar Nederland. PSV heeft volgens onder meer Voetbal International verregaande interesse om de Oranje-international over te nemen van Club Brugge. Mike Verweij voegde daaraan toe dat de naam van Lang ook rondgaat bij zijn vorige club Ajax. Het is echter nog maar de vraag of de komst van Lang haalbaar is voor de Eindhovenaren en de Amsterdammers. Club Brugge kan hoog in de boom zitten voor de buitenspeler, die bij nog tot de zomer van 2025 vastligt bij zijn werkgever.



Steijn wil Sambo meenemen van Sparta naar Ajax

Nog geen week nadat Maurice Steijn gepresenteerd werd als nieuwe trainer van Ajax, is zijn eerste transferdoelwit naar buiten gekomen. De oefenmeester zou in Amsterdam graag willen beschikken over rechtsback Shurandy Sambo, die afgelopen seizoen een belangrijke rol speelde in het elftal van Sparta dat door Steijn naar de zesde plaats in de Eredivisie werd geleid. Dat nieuws meldde FCUpdate-journalist Mounir Boualin vrijdag. Ajax moet dan wel om de tafel met PSV, de club die Sambo afgelopen jaar verhuurde aan Sparta en waar de verdediger nog een contract tot medio 2024 heeft. Ondertussen zouden ook AZ, AFC Bournemouth en Stade Rennais voor de speler in de markt zijn, terwijl PSV zijn verbintenis ook graag zou verlengen.

PSV weet wat het moet betalen voor Pepi

Waar PSV rekening moet houden met het vertrek van Sambo, wordt er ondertussen gewerkt aan de komst van Ricardo Pepi. De twintigjarige spits, die afgelopen seizoen uitkwam voor FC Groningen, hoopt dat hij volgend seizoen in het Philips Stadion is te bewonderen. PSV moet daarvoor wel een akkoord zien te bereiken met FC Augsburg. Volgens het Eindhovens Dagblad hanteert FC Augsburg een vraagprijs van acht miljoen euro voor de Amerikaan. Ook verlengt de Duitse club een 'dubbelcijferig' doorverkooppercentage, al worden door bronnen rond de onderhandelingen ontkend dat het gaat om 25 procent. Feyenoord heeft de hoop op de komst van Pepi ook nog niet opgegeven, maar lijkt in tegenstelling tot PSV niet op pole position te liggen.