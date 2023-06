Uitblinkende Verbruggen baalt: 'We hadden bij de rust met 0-3 voor moeten staan'

Bart Verbruggen was woensdagavond de uitblinker in het duel tussen Jong Oranje en de Belgische leeftijdsgenoten, maar baalt achteraf vooral van het eindresultaat (0-0). Volgens de doelman van RSC Anderlecht - die naar Brighton lijkt te gaan vertrekken - had er met de kansen die zijn ploeg heeft gecreëerd in dit duel er veel meer ingezeten.

"Ik weet dat ik belangrijk hebben kunnen zijn met reddingen, maar op dit moment ben ik vooral teleurgesteld dat we niet hebben gewonnen", begint de goalie na afloop van het duel in gesprek met de NOS. "Met de hoeveelheid kansen die we hebben gehad dan denk ik dat we hadden moeten winnen. Ik denk dat wij in de rust met 0-3 voor hadden moeten staan, dus dit voelt niet als een goed resultaat."

In de openingsfase van het duel tegen België Onder 21 kwam Jong Oranje goed voor de dag, maar in de tweede helft werd het zo nu en dan zelfs overlopen door de Belgen, die met de snelle spitsen gevaarlijk werden. Verbruggen kon zich daardoor onderscheiden en hield zijn ploeg in het tweede bedrijf op de been: "Het is lekker dat je het team kan helpen. Soms doe je het aan de bal en soms met reddingen en vandaag was het met reddingen", aldus de doelman, die ook zag dat zijn ploeg het in de eindfase moeilijk had.

"Ik denk dat België naarmate de wedstrijd richting het einde liep een beetje de overhand kreeg. Ik ben wel blij dat we in de laatste twintig minuten geen goal hebben tegen gekregen", zegt de geboren Brabander, die met Jong Oranje zaterdag weer zal aantreden op het EK Onder 21. Dan is Portugal Onder 21, dat verrassend genoeg verloor van gastland Georgië Onder 21, de tegenstander.