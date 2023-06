Valentijn Driessen denkt te weten wat Ronald Koeman in de troostfinale gaat doen

Valentijn Driessen vermoedt dat Ronald Koeman in de troostfinale van de Nations League voor de sterkst mogelijke opstelling kiest. De bondscoach van het Nederlands elftal kan zich volgens de journalist van De Telegraaf niet nog een zeperd veroorloven. Oranje neemt het zondag op tegen Italië, dat donderdagavond de ander halve finale tegen Spanje verloor.

De terugkeer van Koeman als bondscoach verloopt niet vlekkeloos. Na de stevige nederlaag in de EK-kwalificatie tegen Frankrijk (4-0) en de magere zege op Gibraltar (3-0), werd er woensdag in de halve finale van de Nations League verloren van Kroatië (2-4). Voor het sentiment rond Oranje is het belangrijk dat het team tegen Italië beterschap toont. "Het zou het desastreuze begin van Koeman als herintreder alleen nog maar schrijnender maken. Vandaar dat de bondscoach waarschijnlijk de sterkst mogelijke formatie opstelt", voorspelt Driessen.

Artikel gaat verder onder video

Het is overigens nog maar de vraag of het Nederlands elftal wel met z’n sterkste elf kan starten tegen Italië. "Vanwege het lange en slopende seizoen zullen we moeten zien hoe de internationals er fysiek voor staan", maakte de bondscoach een voorbehoud. "Ja, ik kan me wel voorstellen dat spelers geen zin hebben in de wedstrijd om ’niets’. Ik ben ook voetballer geweest. Tegelijkertijd, we zijn met iets bezig bij Oranje. In september beginnen we meteen met twee cruciale kwalificatiewedstrijden voor het EK, thuis tegen Griekenland en Ierland in Dublin. Dan moeten we er meteen staan."

De strijd om de derde plaats in de Nations League begint zondag om 15.00 uur. De Grolsch Veste is het decor van de wedstrijd tussen Oranje en Italië. De finale tussen Kroatië en Spanje wordt om 20.45 uur in De Kuip gespeeld.