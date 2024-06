Ronald Koeman verklapt wanneer Brian Brobbey weer inzetbaar is

is waarschijnlijk weer inzetbaar in de tweede groepswedstrijd van het EK. De spits van Oranje is zondag tegen Polen afwezig door hamstringklachten, maar lijkt vrijdag tegen Frankrijk wel te kunnen spelen.

“De blessure valt mee. Het is een lichte verrekking. Morgen is hij niet beschikbaar, maar we verwachten hem er in de tweede wedstrijd wel bij”, zei bondscoach Ronald Koeman op de persconferentie van zaterdag. Door de hamstringklachten van Brobbey besloot Koeman al om Joshua Zirkzee op het laatste moment toe te voegen aan de EK-selectie.

Koeman werd ook gevraagd naar de absentie van een andere speler: Frenkie de Jong. De middenvelder kan vanwege een enkelblessure niet in actie komen op het EK. “We wisten dat we hem zouden gaan missen. Hij is er niet meer bij en we hebben vertrouwen in het team dat er staat. Het heeft geen zin meer om erbij stil te staan.”

Koeman is zich bewust van de belangen in Hamburg, zondagmiddag tegen Polen. "Het is belangrijk om goed te starten en het allerbelangrijkste is dat je wint. Als dat kan op de manier zoals je wilt, is dat alleen maar mooi. Het resultaat is het belangrijkste." De wedstrijd begint zondag om 15.00 uur in het Volksparkstadion.

