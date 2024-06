Koeman lacht na vraag Valentijn Driessen: 'Het houdt je wel bezig, hè?'

Ronald Koeman moest lachen na een vraag van Valentijn Driessen op de persconferentie van zaterdagvond. De journalist van De Telegraaf was benieuwd naar een bepaalde term die de bondscoach had gebruikt in een promo-video.

Het Nederlands elftal lanceerde vrijdag een video over De Hollandse School, waarin Koeman het had over een 'vonkje dat moet overslaan'. Driessen wilde graag weten welk vonkje er precies bedoeld werd. De bondscoach reageert lachend: "Het vonkje... ja. Het houdt je wel bezig hè?"

Artikel gaat verder onder video

Koeman vraagt zich af waarom Driessen geen andere vraag stelt. "Dus het resultaat is niet meer belangrijk?" Als Driessen zegt dat dit wel zo is, gaat de bondscoach er nog even over door, zonder een duidelijk antwoord te geven op de vraag. "Het gaat hier natuurlijk om een campagne. Ik heb het gevoel dat het vonkje al wel aan is vanaf dag één dat we bij elkaar zijn. We hebben een prima voorbereiding met elkaar gehad. Maar dat is het halve werk.

Volgens Koeman is er al een 'vonkje' bij de selectie van Oranje, maar zullen de resultaten de komende weken gaan uitwijzen hoe zich dat bij Nederlandse fans ontwikkelt. "Het begint nu pas. Nu moeten we het op dit podium laten zien. Dan slaat het vonkje over en ik hoop ook bij jullie."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.