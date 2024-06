Van Dijk: 'Hij is een heel getalenteerde speler die nog heel veel beter kan zijn dan hij nu is'

en bondscoach Ronald Koeman hebben zich lovend uitgesproken over . De speler van RB Leipzig overtuigde nog niet in een oranje shirt, maar lijkt wel te kunnen rekenen op een basisplaats dit EK.

Van Dijk wordt tijdens de persconferentie van zaterdag gevraagd naar het aanvallende talent. "Hij is een heel getalenteerde speler en kan nog groeien. Hij kan nog zoveel beter worden dan hij al is. Zijn mentaliteit is goed, dus ik denk dat dat wel goed komt. Het wordt een belangrijk toernooi voor hem, maar heb ook veel vertrouwen in Xavi."

Simons was tot dusver nog niet echt een succes in het Nederlands elftal. De middenvelder annex aanvaller kwam dit seizoen bij RB Leipzig tot acht doelpunten en dertien assists in 32 competitiewedstrijden. Maar in Oranje moet hij het doen met één doelpunt in veertien wedstrijden. Hij pakte daarmee evenveel gele kaarten als dat hij doelpunten maakte.

Koeman maakt zich ook niet echt zorgen en denkt dat Simons simpelweg tijd nodig heeft. "Het is een van de grootste talenten die we op dit moment in Nederland hebben. Op vroege leeftijd is hij al basisspeler geweest in heel veel wedstrijden. Hij maakt een ontwikkeling door en als jonge speler gaat dat altijd gepaard met ups en downs. Zeker bij het nationale team. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat hij een heel goed toernooi gaat spelen. Het is een speler met creativiteit, met snelheid, hij durft acties te maken. Hij moet alleen weten wanneer dat wel en wanneer dat niet kan. Maar we zijn superblij dat we zo'n speler in onze selectie hebben. Hij is ook de toekomst van Oranje."

