Valentijn Driessen komt met dringend advies aan Koeman: 'Stel Frenkie de Jong niet meer op!'

Valentijn Driessen is, op zijn zachtst gezegd, niet te spreken over de prestaties van Frenkie de Jong in de afgelopen interlands tegen Kroatië en Italië. De columnist stelt tijdens de Kick-off podcast van De Telegraaf dat bondscoach Ronald Koeman een signaal moet afgeven door De Jong de komende wedstrijden te passeren.

“Frenkie de Jong is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het elftal. Hij moet het voortouw nemen en de jonge jongens bij de hand nemen. Maar dat gebeurt totaal niet, en dat is al langere tijd zo”, begint Driessen, die later ook Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum benoemt. “Koeman moet zich af gaan vragen of hij de boel niet een keer moet opschudden en een maatregel nemen waardoor iedereen wakker schrikt”, gaat de analist van De Telegraaf verder.

“Ik denk dat De Jong ervan schrikt als Koeman hem op de bank zet en dan ook zoiets heeft van: misschien moet ik zelf ook een tandje beter mijn best doen”, zegt Driessen. Mike Verweij, ook aanwezig tijdens de podcastopname, is het niet helemaal eens met zijn collega. “Als je Frenkie eruit haalt en ziet wat hem moet vervangen, wens ik je heel veel succes”, stelt de Ajax-watcher.

Driessen is niet onder de indruk van de mening van zijn collega. “Geef gewoon een keer een signaal af. Als je nu weer niks doet, hoef je er niet op te rekenen dat zulke spelers zich volgende keer wél kunnen opladen voor een interland. Koeman heeft zelf gezegd dat hij zijn spelers niet kan bereiken, daar moet iets aan gebeuren. Dat helpt alleen door keiharde maatregelen te nemen”, sluit de chef-voetbal af.