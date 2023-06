Valentijn Driessen pleit met vijf argumenten voor aanstelling Maurice Steijn bij Ajax

Het is volgens Valentijn Driessen niet vreemd dat Maurice Steijn bij Ajax in beeld is om de nieuwe hoofdtrainer te worden. De 49-jarige oefenmeester van Sparta Rotterdam ligt in pole position om John Heitinga op te volgen nu de onderhandelingen met Kjetil Knutsen zijn stukgelopen.

Driessen vindt het goed dat een trainer als Steijn een kans krijgt bij Ajax. "Hij heeft bij allerlei modale clubs best goed werk verricht. Bij VVV, NAC, ADO en nu bij Sparta. Daarnaast is het een Nederlander, weet hij goed hoe de Nederlandse speelstijl werkt en wat Ajax inhoudt. Dat is ook een pre", aldus Driessen in een video-item van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Het is volgens Driessen jammer dat Steijn geen Ajax-achtergrond heeft. "Maar dat heb je wel of niet. Het afbreukrisico is wel groot bij Ajax. Dat hebben we gezien bij Alfred Schreuder en John Heitinga, die echt wel een Ajacied is. Hij heeft dus wel wat te bewijzen en zal zich de Ajax-mores eigen moeten maken."

Gaat Steijn daadwerkelijk aan de slag bij Ajax, dan is dat zijn eerste topclub. "Hij mist wel een beetje internationale ervaring. Aan de andere kant: als je je met Sparta tegen PSV en Feyenoord staande kunt houden en het tegen Twente heel goed doet, dan kun je dat misschien bij Ajax ook wel."