Van de Looi start met drie Ajacieden en twee Feyenoorders aan openingsduel EK Onder 21

Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi heeft de opstelling voor de openingswedstrijd tegen België Onder 21 gereed. De oefenmeester start met weinig verrassingen in zijn opstelling. Bij de Belgen zien we twee oud-Eredivisie-spelers in de basis beginnen.

Van de Looi maakte eerder al bekend dat Bart Verbruggen zijn eerste keus is onder de lat. Daardoor neemt Kjell Scherpen de rol op zich als wisselkeeper. Micky van der Ven speelt bij VfL Wolfsburg als linksback, maar krijgt bij Jong Oranje een plekje in het hart van de defensie naast Jan-Paul van Hecke. In de spitspositie heeft Brain Brobbey de voorkeur gekregen boven Thijs Dallinga.

In de formatie van België Onder 21 zien we twee spelers die onlangs nog actief waren in de Eredivisie. Loïs Openda, oud-spits van Vitesse, begint in de punt van de aanval. Yorbe Vertessen, die in het eerste gedeelte van dit seizoen nog voor PSV speelde, heeft eveneens een plekje in de aanval.