Van Hooijdonk niet eens met kritiek op Nations League: 'We doen nu nog een beetje laatdunkend'

Pierre van Hooijdonk denkt dat de Nations League over een paar jaar een stuk serieuzer genomen gaat worden. Ook tijdens de derde editie wordt het toernooi vergeleken met een paar veredelde oefenwedstrijden. Toch vindt Van Hooijdonk dat Kroatië en Spanje alles gaan geven om de prijs te pakken.

Kort voor de wedstrijd tussen de Kroaten en de Spanjaarden kreeg Van Hooijdonk in de studio van de NOS de vraag of de spelers deze prijs echt graag willen winnen. "Deze prijs wil je zeker winnen. Ondanks het feit dat deze prijs natuurlijk vrij nieuw is, het is pas de derde editie. Je hebt het EK en WK, deze is drie jaar terug in het leven geroepen. We doen nu misschien nog een beetje laatdunkend. Maar over dertig jaar is dit ook historie."

Rafael van der Vaart sloot zich vervolgens aan bij de woorden van zijn collega-analist. "We zijn in 2019 natuurlijk zelf in Portugal geweest. Dan krijg je alles nog meer mee. Het heeft iets moois, maar het is geen EK of WK. We hebben vaak gezeurd over die saaie oefenwedstrijden. Dan vind ik dit wel mooi", aldus Van der Vaart. Kroatië en Spanje trappen zometeen om 20.45 uur af in de Rotterdamse Kuip. Italië pakte eerder al de derde plek op de Nations League.