Kroatië en Spanje staan in de finale van de Nations League-finale. Net als tegen het Nederlands elftal is het Kroatië dat de overhand heeft op de tribunes qua geluid. Ditmaal is de beleving nog intenser en zijn er naar schatting bijna dertigduizend fans in het stadion. Zo'n sfeer maakten de Nederlandse fans tweemaal niet in de eindronde van de Nations League...

Een kolkende Kuip, maar dan op een totaal andere manier. Kippenvel man, wat een sfeer. pic.twitter.com/Qug0biyMqU — Jean-Paul Rison (@JeanPaulRison) June 18, 2023

Heel bijzondere voetbalsfeer in De Kuip waar de Kroaten een enorm feest bouwen. Doet een beetje denken aan de support voor Argentinië op het WK. Op de tribunes mag het dan 10-1 zijn, op het veld is het nog 0-0 en was de beste kans voor Spanje via Gavi. #krospa pic.twitter.com/FYO2USghiA — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) June 18, 2023