Geen netten in De Kuip gaat mis: 'In de Eredivisie was het duel al gestaakt'

De Nations League-finale tussen Kroatië en Spanje leverde nog geen doelpunten op, maar de biertjes vielen zondagavond wel als rijpe appeltjes op het veld. In de slotfase gooide de harde kern van Kroatië ook regelmatig wat richting de spelers van Spanje, maar de acties bleven onbestraft. Met de regelgeving die in Nederland actief is, was het duel allang gestaakt. Misschien hadden ze de netten in het stadion van Feyenoord toch maar moeten laten hangen.

De Kroatische fans krijgen waar voor hun geld. Opnieuw een half uurtje extra. In de Eredivisie had iedereen allang weer thuisgezeten (zie veld) en hadden we morgen terug kunnen komen om de wedstrijd in een lege Kuip af te maken. #krospa pic.twitter.com/P1ffBUKe5u — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) June 18, 2023