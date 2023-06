Van Hooijdonk staat achter 'wraakactie': 'Ik vind het een heel laffe, schijnheilige streek'

Pierre van Hooijdonk kan niets met de excuusmail die hij kreeg van diegene die een racistisch bericht over hem deelde. De voormalig voetballer ging op de foto op social media, maar daar kwam vervolgens een heel triest en racistisch onderschrift bij. Van Hooijdonk plaatste de foto zelf en wees vervolgens de dader aan en tagde hem, die door het stof ging.

Maar voor Van Hooijdonk is daarmee maar weinig goed gemaakt. “Dat vind ik te makkelijk. Dit is mosterd na de maaltijd, en ook vanachter het toetsenbord. Als je een vent bent, stap dan in de auto en kom naar me toe”, laat hij na het incident weten tegenover het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Van Hooijdonk dacht met de twee jongens op de foto te gaan en hen daarmee een plezier te doen, maar op Snapchat verscheen het bijschrift ‘Pierre kk zwarte homo’, zonder dat de voormalig spits dat uiteraard zag. Uiteindelijk kwam de foto via verschillende social media-kanalen en deelde Van Hooijdonk de plaat door de dader aan te wijzen en tagde hem ook in dat bericht.

Logischerwijs staat hij nog steeds volledig achter zijn actie. “Ik vind het een heel laffe, schijnheilige streek”, aldus Van Hooijdonk. “Dat je met me op de foto gaat en er dan dit mee doet. Als iemand zo dom is om dat uit eigen naam te doen, vind ik dat ik het recht heb om voor eigen rechter te spelen en hem aan de hoogste boom op te hangen.” Aangifte na de schandalige actie heeft de oud-profvoetballer overigens niet overwogen. “Want ik denk dat dat niet zoveel effect zou hebben.”