Veldbestormer tilt Cristiano Ronaldo op; Portugese superster doet mee met doelpuntenviering

Een veldbestormer heeft zaterdagavond optimaal zijn moment gepakt tijdens het EK-kwalificatieduel van Portugal met Bosnië en Herzegovina (3-0). De fan van de Portugezen bestormde in de tweede helft het veld, waarna hij zich (uiteraard) tot sterspeler Cristiano Ronaldo wendde. De veldbestormer knielde voor Ronaldo, tilde hem op en kreeg hem uiteindelijk zelfs zo ver om samen de karakteristieke doelpuntenviering van Ronaldo uit te voeren.

Op dat moment leidde Portugal overigens al comfortabel met 2-0. Bernardo Silva zette het Zuid-Europese land in de voorlaatste minuut van de eerste helft op voorsprong na een fraaie pass van Bruno Fernandes, waarna laatstgenoemde een kwartier voor tijd zelf voor de 2-0 zorgde met het hoofd. Fernandes bepaalde in de blessuretijd de eindstand met een dropkick.

Ronaldo speelde de gehele wedstrijd bij Portugal. De vedette kreeg ook enkele goede mogelijkheden om te scoren, maar wist het doel uiteindelijk niet te vinden. Dat deerde Portugal uiteindelijk niet: het team van bondscoach Roberto Martínez had geen kind aan Bosnië en is zodoende na drie duels nog altijd foutloos in de EK-kwalificatiereeks.