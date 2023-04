Ronaldo onthult beste elf spelers waar hij ooit mee samen heeft gespeeld

Cristiano Ronaldo verdedigt tegenwoordig de clubkleuren van Al-Nassr uit Saudi-Arabië. De aanvoerder van Portugal maakte de afgelopen jaren echter ook furore bij Manchester United, Real Madrid en Juventus. Uit die succesvolle tijd heeft Ronaldo nu zijn favoriete elftal in elkaar gesleuteld.

Ronaldo kiest in gesprek met GOAL Arabia liefst zeven spelers met wie hij bij Real speelde. Dat begint onder de lat met doelman Iker Casillas. Ook in de verdediging heeft Ronaldo plaats voor twee ex-Madrilenen. Het gaat om Marcelo en Sergio Ramos, die in de defensie steun krijgen van Rio Ferdinand en Giorgio Chiellini. Ferdinand speelde samen met Ronaldo bij United, terwijl Chiellini zijn ploeggenoot was bij Juventus.

Artikel gaat verder onder video

Ook op het middenveld is De Koninklijke goed vertegenwoordigd. Ronaldo kiest namelijk voor Toni Kroos en Luka Modric, die allebei nog altijd voor de topclub uit Spanje spelen. De derde plaats op het middenveld is voor Paul Scholes, ex-ploeggenoot van Ronaldo bij United. Daar speelde hij ook met Wayne Rooney, die in de voorhoede wordt verkozen. Datzelfde geldt voor Karim Benzema en Gareth Bale, met wie Ronaldo in Madrid de aanval vormde.

Opstelling: Casillas; Marcelo, Ramos, Ferdinand, Chiellini; Kroos, Modric, Scholes; Rooney, Benzema, Bale.